高雄市經發局8日在KO-IN智高點舉辦SBIR小聚活動，邀集巨力搬家、暮盆實業等7家學長姐與12家執行中的企業齊聚交流，並請來櫃檯買賣中心新創發展部經理王耀華簡介輔導資源，以及登錄創櫃板的優勢和成功案例，進一步健全企業體質，打造優質競爭力。

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，2021年高雄中小企業家數超過18萬家，是產業發展的重要支撐。(高雄市經發局提供)

高雄市經發局表示，推動「高雄市地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）」達15年，挹注中小企業投入研發創新，迄今共有超過950家企業受惠，累計補助額達7.1億元，帶動投資額超過29億元。其中2022年有167家提出申請、50家獲選、補助金額超過3,401萬元，旨在透過政策工具引領中小企業投入創新研發，發展高附加價值的斜槓市場。

高雄市經發局長廖泰翔指出，市長陳其邁重視產業轉型，針對中小企業缺乏營運資金及行銷資源問題，特別於年後舉辦SBIR小聚活動，期藉由協助業者申請免費創櫃板輔導資源，加速企業成長動能，迄今已輔導有卡訊、彬騰、寶可齡等7家廠商成功登錄。

高雄市經發局副局長高鎮遠表示，2021年高雄中小企業家數超過18萬家，占高雄企業總家數約99%，是產業發展的重要支撐，因此SBIR的S不僅僅是Small、更是Super。

櫃買中心經理王耀華表示，櫃買中心迄今已協助99家中小企業登錄創櫃板，其中有24家企業已轉公開發行。他強調，企業申請創櫃板不只完全免費，更享有政府單位與專業機構輔導資源，同時還能提高募資機會、擴大經營規模以及獲得更多合作機會，歡迎企業踴躍加入。(記者張雅雲/高雄報導)