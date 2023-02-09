副市長葉澤山（左）體驗篩文蛤。(曹婷婷攝)

台南市教育局今天串聯17校舉辦「享當季 食在地-食農體驗旅遊趣」活動。(曹婷婷攝)

建功國小安排篩文蛤體驗文蛤分級。(曹婷婷攝)

漚汪國小安排拔蘿蔔的活動體驗。(曹婷婷攝)

來台南遊學呷在地！台南市農漁特產豐碩，教育局每年補助逾60校自耕農園規畫特色食農體驗課程，今年串聯17校舉辦「食農體驗育樂營」，從2月到12月都有遊程可體驗品嘗各區農特產，由學生擔任解說員導覽，建功國小安排篩文蛤、漚汪國小安排拔蘿蔔等活動，除享受當季食材也深入認識地方特色產業。

台南市教育局今天在立人國小舉辦「享當季食在地-食農體驗旅遊趣」啟動記者會，邀請17所學校展出以在地當季物產為主題的遊學課程，整合學校食農校本課程，推出月月有主題的食農遊學體驗營，副市長葉澤山今天與學童搶先體驗。

葉澤山表示，每項農產都代表當地時令特色，在教育局用心規畫下，推出月月有主題的食農遊學體驗營，藉由校際交流與親子體驗共學機會，介紹家鄉的在地故事。他也說，食安問題已是全世界非常關注的事情，台南物產豐富，也是美食城市，因此，在台南除德智體群美還多了食育，推動六育較育，希望將食安觀念往下扎根，落實到教育。

教育局指出，目前超過60校推行食農體驗課程，去年起率先由4所學校帶頭推展食農教育與體驗活動，透過融入校本課程及結合在地社區特色，讓各界了解食農教育的重要性，由於回響極佳，今年擴大為17所，從’2到12月都有食農體驗遊程，未來也希望能將學校食農教育推廣到整個城市。

建功國小校長王琬婷說，全校僅36名學生，學生家長幾乎都從事文蛤養殖、種哈密瓜等，尤其以養殖文蛤為大宗，希望透過建立文蛤分級，讓孩子從小就能認知產業如何長遠規畫發展。

教育局表示，每月活動將公告在教育局資訊網，邀請各校學童及家長踴躍參與，共同體驗台南在地物產的美好。17所「食農體驗育樂營」的學校，包括建功國小文蛤、龍崎國小竹筍、玉井國小芒果、新市的毛豆、漚汪的紅蘿蔔等，葉澤山也當場體驗篩文蛤的文蛤分級、爆米花等，直呼相當有意義。