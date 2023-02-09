台灣燈會日前開幕時，台北市前市長柯文哲被安排在角落站在舞台邊緣，引起各界熱議，今（9）晚柯將與太太陳佩琪及部分柯市府官員一同前往賞燈，現任台北市長蔣萬安將親自接待，並說「身為主辦方，一定要親自接見，這是很自然的事情」。

蔣萬安今日上午參加2023士林官邸鬱金香展開幕式，接受採訪時被問到，柯文哲今晚除了要跟陳佩琪一起賞燈外，還找來觀傳局前局長劉奕霆等前市府首長一同參加，疑似在和蔣市府較勁？不過蔣萬安認為，燈節本就是柯市府團隊從去年開始規劃安排的活動，除了感謝柯市府外，目前就是接續辦好，讓更多的人能夠一同欣賞，非常歡迎柯市府團隊共襄盛舉。

蔣萬安並指今晚將親自接待柯文哲，至於此舉質疑是要撇除「邊緣化」一事，蔣萬安則說，身為主辦方，親自接見客人是很自然的事情，並提到松菸文創展區有一個每半小時會從箱子中跳出來的小兔子燈飾，受到許多小朋友歡迎，推薦柯一定要去看。

此外，蔣萬安提到，民間企業贊助、設置在101對面的燈飾，是特別邀請土耳其團隊來操刀的，他也藉此對近日遭遇強震的土耳其災民表達哀悼。