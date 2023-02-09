簡士評表示，近期觀察到越來越多上班族不再全心全意追求高薪，反而日漸在意個人需求，講求工作、學習與生活的平衡點，MAYO鼎恒看準此趨勢，為滿足企業急需多面向服務及提升員工體驗的需求，於2023年拓展企業服務生態圈範疇，全力實踐普惠人資，水平鏈結跨領域合作夥伴，從與職場息息相關的「助攻企業轉型、賦能員工發展、提升員工體驗」三大面向著手，期望給予企業和終端員工更有感、更貼心、更人性化的服務。

鼎恒本次攜手Oracle NetSuite、商周CEO學院、全盈+PAY與景承科技提供三大面向「助攻企業轉型、賦能員工發展、提升員工體驗」多個跨領域整合服務。首先在助攻企業轉型方面，與全球領先雲端企業管理軟體商Oracle NetSuite合作，成為Oracle NetSuite在台灣第一間SDN夥伴，整合NetSuite ERP及Apollo HRM系統助攻企業轉型上雲，使營運流程標準化並達到資訊即時與便利性，一起陪伴企業不斷成長。

同時在賦能員工發展方面，串連商周共學圈的線上學習平台資源，透過育才達到人才永續，讓員工不僅養成學習的習慣強化自我知識力，更創造相同的對話環境加深團隊連結力，進而提升企業競爭力。

本次與全盈+PAY和景承科技合作，前者提出職場金融三部曲，不只串接STAYFUN員工福利整合平台提供便利支付功能，共享合作通路優惠外，全盈+PAY未來還可結合指定銀行打造有別以往的新型態薪轉帳戶，讓企業與員工享有更便捷的開戶程序，同時也能透過全盈+PAY取代員工代墊款，優化企業財務報銷流程；後者則以開放銀行的概念為出發點，快速建立起產業與金融服務的新橋梁，經由第三方身分驗證，提升各式金融商品申辦與審件撥款速度，有助於活絡企業經營命脈及完善多面向員工體驗，提升員工的職場幸福感。

鼎恒2022年底客戶數量成長44％、續約率達95％，客戶1000多家，去年上線家數新增400家，今年新增上線客戶目標翻倍，達到1000家以上，目標3年內客戶數倍成長。公司去年12月營收0.33億元，創單月新高，2022年營收2.03億元，年增27.4％，創史上新高，今年在客戶家數翻倍增加下，營收也將隨著翻倍成長。