李璇今替丁強舉行植葬。（羅永銘攝）

李璇跪拜丈夫訣別。（羅永銘攝）

李璇與曹瑞原擁抱忍不住痛哭。（羅永銘攝）

李璇感謝媒體前來。（羅永銘攝）

資深演員丁強上月27日辭世，享壽86歲，上週火化後於今日中午在陽明山臻善園植葬，牽手52年的妻子李璇和2兒子、女兒一路相隨送摯愛的丈夫、父親入土為安；導演曹瑞原、陳慧玲、演員寇世勳、杜滿生也到現場送丁強最後一程。

李璇神情哀傷，由兒子親自將骨灰撒入後，她拿著鮮花跪地行3磕頭與丈夫訣別，場面令人鼻酸。起身後與曹瑞原擁抱終於忍不住悲傷，激動落淚，輕聲感謝曹瑞原說：「謝謝你來」。夫妻倆相伴52年，丁強如今先走一步，她雖感傷但語氣平靜說：「突然當家了有些害怕，要開始練習一個人，這是我不習慣的地方。」丈夫生前不願意和她討論身後事，植葬是她替丁強決定的，「植葬供養大地，我將來也要這樣，做大善行，我決定了。」

李璇看到媒體、丁強的老友們都來送他，她滿是感激不斷感謝媒體直說：「我們丁強真有福報。」自丈夫過世以來，她親自替丈夫處理後事，常常累得倒頭就睡，也沒有夢到丁強，「兒女回來了，她知道我一定很忙。」兒女回來她也跟著兒女吃飯，有兒女地陪伴讓她稍感安慰：「孩子女兒難得回來，他們吃什麼我就吃什麼，很開心。」她強調日後還是會獨自住在台灣，繼續演戲，不到國外打擾孩子的生活。