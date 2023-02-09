余姓女子2019年間幫「宅女奎丁」應召站承租房屋，讓小姐在屋內性交易，前年應召站遭警方查獲，在屋內查到1萬6000現金以及385個保險套，余女承租房屋提供給應召站當據點，但她向法官哀求，她只是打掃的阿姨，月薪只有2萬5000元，要打掃2間房間，希望能減刑，但法官並未採信，日前依妨害風化中的圖利容留性交易罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬。

余姓女子自稱國小畢業，撫養1個未成年兒子與8個月大孫子，與姪兒同住，一般是幫忙打掃房間，月薪2萬5000元，辯護人請求法官考量她的家庭狀況，酌量給予減刑。法官考量，余女之前也曾犯相同的罪名，代表她對於當人頭承租房屋知之甚詳，難以引起一般同情，不同意給予減刑。

檢警查出，「宅女奎丁」應召站在網路論壇上散布色情按摩的訊息，安排男客前往到新北市2處套房交易，2020年間11月間遭警方查獲，員警在屋內扣得保險套、潤滑劑，以及接客明細，循線查出余女與共犯分別以8500元、7000元承租房屋，讓應召站使用。

余女辯稱她是幫忙整理房間，沒拿到約定的報酬，但判決指出，余女與暱稱「JOJO」共同容留女子從事性交易，危害社會善良風俗，且非一時失慮的偶發犯，依法判刑，其他一起租房的共犯則另案偵辦中。