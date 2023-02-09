近日沈玉琳與好友潘若迪在節目上大聊「男生聚會都在聊些什麼」，潘若迪表示他們私底下熱欣賞女生身材，甚至有個分享正妹與謎片資源的「貨源甲」群組，主持人沈玉琳也補充說，各個大咖男藝人都在裡面，絕對不能透露名單，因為絕對會「會動搖國本」。

沈玉琳近日在《11點熱吵店》表示演藝圈中有個特別的「謎片群組」，絕對不能公布組員，「會動搖國本」，但可以透露的是大約有30幾個人，「而且一個比一個大咖」，若組員名單一被公開，「台灣演藝圈潰堤！崩盤！」男來賓小刀、NONO紛紛澄清不在該群組裡，笑稱：「我們不夠大咖。」

潘若迪透露該群組最大的特色就是沒人會出聲，連按讚或傳笑臉都不會，只會有人提供貨源，一次就是好幾十條連結，雖然大家都默不作聲，但短短兩分鐘內就「全部已讀」，而沈玉琳補充「來源是台灣最大的一個謎片商，所以他都會有最新的一些貨源。」沈玉琳接著笑說，每天晚上訊息聲不斷，「一直有人在傳連結、傳影片。」

沈玉琳與潘若迪大聊男星之間有個分享謎片群組。(影片來源/ 11點熱吵店 Youtube)

在不能公布全數組員的前提下，沈玉琳僅透露是陳建州（黑人）介紹他入群組的人，而他再把潘若迪拉進群組，「那誰又介紹陳建州入群，你只要想想看陳建州有哪幾個好朋友，這樣去想就知道了，我最多只講到這裡！」潘若迪趕緊補充，男人這樣也沒有甚麼不對，平常工作繁忙，就只是單純紓壓而已。