第65屆葛萊美獎於近日盛大展開，不少知名藝人紛紛到場共度此項盛會，而流行天后瑪丹娜(Madonna)也不例外，豈料她曝光在鏡頭前的美貌臉蛋竟讓觀眾看傻了眼，忍不住驚呼連連，質疑她整形「整過了頭」。對此，瑪丹娜於昨(8)日在IG上曬出長文，正面回擊網友們的酸言酸語。

Madonna through the years! Wow!👇👇👇🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/OMQe56STSc — Linda CALI ✝️🙏🏻✝️ (@koooski) February 9, 2023

瑪丹娜在葛萊美獎上登台擔任頒獎人，也為歌曲《Unholy》發表引言，表示：「我在音樂圈打拼40年，當有人認為你的音樂有問題、是容易引起爭議或很危險的，只要有人用這些詞形容你，那就代表你一定是做對了什麼才會讓你成為關注焦點，所以我要在這裡向這些『反叛者』喊話，反叛者們，你們一定要知道，你們無懼於製造問題的態度，一定會被聽見、看見，也一定會被欣賞！。」引發全場轟動。豈料，當鏡頭拉到瑪丹娜臉上做特寫時，卻讓觀眾大感驚訝，忍不住驚呼：「好像看到鬼」、「我還以為萬聖節到了。」更有人笑稱她是「塑膠臉。」

瑪丹娜對此也不甘示弱地於8日在IG上曬出長文，正面回應那些抨擊，表示：「我又再一次被深陷在年齡歧視與厭女情結之下！」更指出：「有些人不關心那些具有勇氣的藝術創作者們，反而是將焦點放在我的臉上。」直言：「那些畫面是一位攝影記者使用長鏡頭拍下，而無論是任何人在同樣的情況下臉部都會有所扭曲失真。」此外，更引用天后碧昂絲（Beyoncé）的名言：「你不會傷害到我的靈魂！」更怒嗆：「跪下吧！b*ches！」

貼文曝光後，截至目前已累計多達49萬名網友按讚分享，更有一排星友們留言支持，而網友們也紛紛留下支持的話語，表示：「沒錯，說得太對了」、「向那些酸民們展現你真正的容貌吧。」