寒假即將結束，為了迎接學生開學，新竹市啟動全市69所中小學、非營利幼兒園校園環境清消，新竹市長高虹安9日到建功國小了解入校防疫措施，她表示，為了家長、同學都能安心迎接開學，在開學前執行重點清消，也盤點酒精、隔板等防疫物資，盼開學後讓學生們有安全、安心的校園環境和活動空間。

高虹安今赴建功國小了解校園清消工作、防疫物資整備情形。她表示，近日竹市疫情略有升溫情形，部分家長擔心學童重返校園恐遭感染，市府環保局、教育處、各校校長和老師通力合作進行防疫工作，開學前已完成整體校園清消，尤其留意孩童高度能觸摸得到的地方，如扶手、遊具等處加強清消。

此外，也已備妥防疫物資，如快篩試劑、口罩、體溫測量設備、漂白水及學童們用餐隔板等，開學後也將持續強化防疫工作，盼提供學童安心、安全的校園環境；同時也建立完整防疫交流平台，並掌握教職員工、學生接種疫苗情形。

建功國小校長賴雲鵬表示，校方已建立完整防疫流程，感謝市府在開學前協助進行公共空間消毒，讓學校能順利開學，校方也已進行防疫物資盤點，並成立疫情小組，演練疫情通報流程、掌握學生疫苗接種情況，在開學前做好萬全準備，迎接新學期到來。

由於指揮中心預計2月20日實施室內口罩鬆綁措施，如果師生不習慣脫下口罩，學校是否會尊重學生意願？高虹安表示，以地方政府角度，尊重也配合我們中央的政策，也尊重師生、民眾的習慣，畢竟每個人體質不一樣，不會強制摘下口罩給摘下。

高虹安也說，民眾自主性戴口罩也是好習慣，也認為中央政策，是讓民眾有更多選擇自由，而不會強制大家一定要脫下口罩，師生可以不用太擔心。