苗栗縣警局新到任主祕邱紹雄（右）、督察長王立德。（謝明俊攝）

苗栗縣警局新到任苗栗分局長蘇旭茂（左起）竹南分局長潘嘉旺、頭份分局長林育旺、通霄分局長陳至瑋、大湖分局長宋俊良。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦替新昇任2線4星的大湖分局長宋俊良授階。（謝明俊攝）

新任頭份分局長林育旺，曾任苗栗縣刑大副大隊長。（謝明俊攝）

新任通霄分局長陳至瑋曾任職台北市刑大。（謝明俊攝）

新任大湖分局長宋俊良曾親手逮捕第一銀行盜領案外籍嫌犯。（謝明俊攝）

新任竹南分局長潘嘉旺曾任北市中山分局督察組長。（謝明俊攝）

新任縣警局主祕邱紹雄曾任頭份分局長。（謝明俊攝）

苗栗縣警局9日舉行新到任副局長、主祕、督察長及5名分局長布達到任典禮，縣警局這次人事大換血，一口氣更換了8名高階主管，加上局長莊勝雄也是在春節前剛到任，等於是縣警局重要職務人員全都換新。其中，新到任主祕邱紹雄曾任頭份分局長，頭份分局長林育旺曾任縣刑大副大隊長，這次回任苗栗，相信可以駕輕就熟。

苗栗縣警局9日新到任高階警官包括了副局長曾咸超、主任祕書邱紹雄、督察長王立德、苗栗分局長蘇旭茂、竹南分局長潘嘉旺、頭份分局長林育旺、通霄分局長陳至瑋、大湖分局長宋俊良等共8人。其中潘嘉旺、陳至瑋及宋俊良都曾在台北市警局服務過，潘嘉旺曾出任中山分局督察組長，陳至瑋則是父子兩輩都是警官，陳至瑋曾在台北市刑大任職，父親陳金能更是昔日警政署長莊亨岱身邊重要機要，宋俊良則曾在赴宜蘭休假時親手逮獲第一銀行盜領案中的外籍嫌犯，經驗歷練都非常豐富。

苗栗縣警察局新舊任分局長聯合交接典禮，9日上午在縣警局3樓禮堂舉行，縣長鍾東錦親臨主持，與局長莊勝雄進行監交，苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬及多名縣議員，以及苗栗縣警局警友會會長朱秋龍等到場觀禮，場面簡單隆重。

由於縣警局這次新到任人員有多達8位，加上縣警局長莊勝雄也是在過年節才接任，等於縣警局重要職務人員全都是新到任，鍾東錦除了肯定春節連假期間警局維護交通治安等工作的傑出表現外，也期望警察局在局長莊勝雄的領導下群策群力，帶給苗栗縣安全、優質、幸福的生活。