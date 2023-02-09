NBA交易截止日進入高潮階段，湖人終於如願在三方交易中將韋斯布魯克（Russell Westbrook）脫手送出，換回老同學羅素（D'Angelo Russell），爵士則獲得韋少，灰狼拿下老將康利（Mike Conley）。眼看隔壁棚的湖人有所動作，快艇也決定加入補強行列，瞄準的正是極有可能遭到爵士買斷的韋斯布魯克，同時據NBA記者史坦（Marc Stein）報導，快艇也將準備與沃爾（John Wall）分道揚鑣。

John Wall's tenure with the Clippers is nearing an end, league sources say.



Sources say the Clippers are still trying to trade Wall before Thursday's 3 PM ET trade buzzer but are expected to buy out the former All-Star if no deal develops.



More to come: https://t.co/A6ycVmnrjq — Marc Stein (@TheSteinLine) February 9, 2023

韋斯布魯克的合約在本賽季結束後到期，屆時將會成為自由球員，湖人送出不要的韋少、2名跌出輪替的球員以及受保護的首輪籤，就換到至少3位即戰力，被外界評為本次三方交易的大贏家。不過韋斯布魯克並不在爵士的未來藍圖中，雙方接下來有可能討論買斷事宜。

根據TNT記者海尼斯（Chris Haynes）報導，如果爵士決定買斷韋斯布魯克，快艇將會出手搶人，此外韋少個人也有意加盟球隊，也讓雙方合作的機會非常大，而遠在東岸的公牛也極力爭搶韋少，不過論戰力及地理位置都不及快艇。快艇雖擁有雙星里歐納德（Kawhi Leonard）及保羅喬治（Paul George）坐鎮，但在控衛這塊卻是大漏洞，雷吉傑克生與沃爾都不堪大任，先前傳出快艇也是追逐厄文（Kyrie Irving）的球隊之一。

目前正在養傷的沃爾無法重拾過往身手，本季僅能攻下11.4分、2.7籃板及5.2助攻，根據史坦說法，快艇正在尋求交易沃爾，如果最終未能完成交易，快艇也不會繼續留下沃爾，球團預計將會買斷他的合約。