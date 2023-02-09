副總統、民進黨主席賴清德近日接連出手處理學倫以及黑金問題。然而，國民黨立委賴士葆卻認為，賴清德不觸碰黑道、黑槍氾濫猖獗問題，且中執會通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」的制度不溯既往，賴士葆痛批賴清德的皮毛改革讓人太失望了。

賴士葆今(9)日在臉書指出，賴清德新官上任第一把火讓人看破手腳。賴士葆指出，賴清德過去當台南市長，為抵制李全教選上議長涉及賄選，抵制232天不進議會，虧負職守、違反民主的失序行動被監察院彈劾，還怒嗆要廢監察院，如今當上黨主席說黨紀要高於司法，但台南市議會議長邱莉莉被加重交保，卻只將她停權三年，繼續當議長敲議事槌，且不影響下屆連任。此外，賴士葆說最為可議的是黑道、黑槍氾濫猖獗，賴清德全然不碰觸，「以為只要處理議長賄選事件就解決黑金問題，這是愚弄百姓」。

民進黨中執會昨通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，未來爭取民進黨提名的總統、立委等參選人都要簽切結保證，嚴格規範學位論文不得造假，但制度不溯既往。賴士葆則狠酸賴清德以為這是很高的道德標準，並認為陳明通名下的門生，只要不將自己不敢公諸於世的學歷登記，就不會受到這個機制的約束，且不敢壯士斷腕的溯及既往，所以鄭文燦可以當行政院副院長、蔡適應可以當立委，其他的一切照舊，「這樣的學術倫理標準很清高嗎？」

賴士葆痛批，賴清德信誓旦旦說要大刀闊斧處理黑金和學倫問題，結果虛晃一招，「賴清德的皮毛改革讓人太失望了」。