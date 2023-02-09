「可改装水下母艦」（Modifiable Underwater Mothership，MUM）

隨著俄羅斯最後1艘颱風級（Typhoon Class）核潛艦退役，德國正著手打造世上最大的自主無人潛艦—「可改装水下母艦」（Modifiable Underwater Mothership，MUM）。它比已知的任何無人潛航器都長，並有兩倍寬。

據《海軍新聞》（Naval News）網8日報導，無論從美、中、英或其他國家最新設計的無人潛航器，都可以看出它們有愈變愈大的趨勢。和已服役的主流無人潛航器相比，它大了好幾倍。除了大小外，它的性能更強、也更靈活，但也更複雜。

儘管至今無人潛航器的進展要比無人機來得慢，但無可否認的，海中情勢正出現變化。德國蒂森克虜伯集團海洋系統（Thyssenkrupp Marine Systems，TKMS）公司正準備動手打造MUM，而原型可望在今夏開始組裝，預計它總長約為25米。

如果真是這樣，那它大概和美國海軍的「殺人鯨」（Orca）超大無人潛航器差不多，但卻寬了兩倍。猶如TKMS所說的，它採取了「比目魚」（flat fish）型設計。

而這種設計的優點之一，在於潛艦浮上水面時，能提高穩定性。此外，由於它是針對民用設計，因此並不打算維持在潛望深度，不是深潛就是待在海面。由於它夠寬，因此可以設其他超大無人潛航器所沒有的圍殼。

它的內殼是由10英尺（約3公尺）或20英尺（6公尺）的模組打造，分段搬運起來十分方便。儘管TKMS是以民用為出發點來設計，但其實它是充滿彈性的好用工具，能按照使用者不同的需求，裝載不同的貨物。由於它體型龐大，動力系統強大，能載運較小型船艦所無法攜帶的物品。

未來它可能扮演的角色包括提供離岸檢查，還有維修等服務。此外，它還能協助探勘海上油氣田或海洋礦藏，或是執行檢查國家戰略基礎設施等執法任務。

儘管本質是民用，但海軍無疑也會關注它的發展。它的載運空間比其他設計都大，大小有如20英尺（6公尺）的貨櫃，排水量約為10噸。由於空間夠大，可以放好幾艘較小型的潛航器、遙控潛航器（ROV），或是能放置海底的裝置。

此外，這原型將由氫燃料電池提供動力的「絕氣推進」（AIP）系統驅動，在負荷量最大時，則將由鋰離子電池補充動力。而分析指出，儘管MUM的設計已經談論了有一段時間，但如今它接近打造原型階段，仍值得大大關注。