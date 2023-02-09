竹南君毅中學資訊科學生參加乙級網路架設檢定9人通過成績優異。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學資訊科學生參加乙級網路架設檢定9人通過成績優異。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣私立君毅中學資訊科因應時代需求，希望學生能學習更多網路技術與新知，從2018年開始推動輔導乙級網路架設檢定，日前，資訊科3年級共有12人前往育達科技大學考場參加檢定，9人通過，通過率高達75％，是竹苗地區推動光纖連接技術成效最好的的技術型高中。

君毅中學表示，無論手機、電腦，在AIoT的架構下，家電產品透過網路連結與控制日益普及，國家基礎建設所需網路技術人才供不應求。自2017年開始，君毅資訊科教師積極與科大合作，組成光纖教學團隊，訓練學生從基礎的網路線製作提升到光纖連接技術，迎合網路世代的改變。

值得一提的是6位同學同時取得「乙級電腦硬體裝修」、「乙級網路架設」國家技術士雙乙級證照，除了有電腦故障判斷與維修的能力，同時也具備網路架設、網路設備設定與管理的能力。大大提升學生競爭力，除了參加技優甄審升學管道可加分外，更是未來就業保障。

近年君毅資訊科積極與健行科技大學共同培訓學生參加「資訊網路布建」職類榮獲全國技能競賽中區第1名。第1次參加就能獲得如此佳績，讓資訊科師生更有動力力求發展與學習，期盼今年參賽能有更好的成績。