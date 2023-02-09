室內口罩令終於鬆綁了！秋冬專案自2020年12月1日開始，規定室內八大類場所都需配戴口罩至今睽違801天，中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日開始，室內除了醫療照護機構、公共運輸系統外仍要配戴外，其餘不必配戴口罩，管制方式分3種強度，另外，各級學校與托嬰中心等，較晚3月6日上路。

指揮中心今天宣布，如疫情穩定，自2月20日實施室內戴口罩放寛通案性規定，管制強度分成3大類：分別為「指定場所」一定要配戴口罩，包括醫療照護、公共運輸系統。第二為「特殊情境」也就是有症狀、年長或免疫低下、人潮聚集處，建議要配戴口罩；第三部分，也就是其餘場所，由民眾自主決定戴。

室內口罩令鬆綁。（圖／指揮中心提供）

校園部分，指揮中心表示，包括各級學校、幼兒園、課照中心、補智班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加强相關防疫措施，自3月6日實施校園及托育場所室內口罩才放寬。

需全程配戴口罩的室内空間包括兩大部分包括：醫療照護機如醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、 兒童及少年服務、身心障礙福利機構。

室內口罩令鬆綁。（圖／指揮中心提供）

其次為公共運輸及特殊運具，包括：鐵路、捷運、續車、路客運、市區公車及計程車、空運及海運(以及特定運具上包含運具及場站)、救護車及復康巴士。

另外，上列指定場所不戴口罩也開放例外情形，就可以「脫罩」，飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

第二種特殊情形要配戴口罩的狀況，發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時，人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合 與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。

其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩，上述放寬措施為通案性規定。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，原訂上周要公佈口罩鬆綁政策，拖到這周，主要原因是因為，春節連假後確診個案上升，幅度不小，但已經連續5天都下降，且幅度很大，推測春節後這和春節連假推遲通報有關，後續仍會持續監測。

另外，考量非新冠肺炎的加護病房使用率很高，目前也連續3天下降，因此也會減少專責病房開設的額度，滿足一般醫療需求。另外各部會也完成溝通與整備，且國內外，變異株監測持續進行中，也沒有發現具威脅性的新變異株，因為疫情可控，也要逐漸邁向正常生活，因此宣布第二階段放寬。

王必勝強調，上述放寬措施為通案性規定，相關細節可以由主管機關規定辦理。也就是說，除了強制配戴的場所外，在「特殊情況」下，如演唱會主辦單位、或是餐廳若規定希望配戴，民眾不配合，主辦方可拒絕讓民眾入場。

王必勝也提醒，鬆綁後絕大部分是「自主配戴」，並不是說不可以配戴，民眾若覺得擔心想配戴仍可繼續配戴。