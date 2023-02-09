台積電在美國亞利桑那州追加投資，從原本120億美元增加到400億美元（折合新台幣約1.2兆），引發「淘空台灣半導體業」的擔憂。科克蘭資本董事長、知名外資分析師楊應超在《POP撞新聞》節目中表示，從商業角度分析，台積電去美國設廠完全不合理，雖然不至於掏空，但一定是一步步被削弱，而且這些高階半導體人才3年合約結束後，很可能被美國其他科技廠挖角。

楊應超表示，台積電到美國設廠，由商業角度來看不合邏輯，將導致成本增加、獲利減少，從人事與營建的角度來看，美國平均就業薪水，加上土地及設廠時所運用到的工人，這些成本一定都比台灣高出很多。

楊應超強調，雖然台積電最厲害、負責研發的工程師留在台灣，但製造3到5奈米晶片的高階工程師都去美國了，台灣正面臨高階人才流失的問題，這些工程師外派至美國廠合約為期3年，他們非常有可能在3年的合約結束後，就被美國別間科技公司挖角。

此外，美國期望在2026年能穩定量產3奈米製程，雖然台灣有所謂的3年優勢，最高級的研發人才仍留在台灣，但如果沒有在這3年研發出1奈米或更高階晶片製程，楊應超示警台灣在國際上的地位將會大幅減弱。

但外媒則有不同看法，另根據德國之聲報導，台灣在開發和生產最先進的晶片方面，皆處於世界領先地位，而這是一張戰略王牌，只要中國和美國未達到晶片生產自主目標，台灣就會保留這張矽盾牌，並贏得更多的國際談判空間。