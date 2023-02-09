Lexus持續致力於探索生活驚奇，帶領車主體驗「Experience Amazing」的品牌主張。今年將推出全新奢華美食旅遊活動「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」，將於4月28日至5月13日期間於宜蘭舉辦，規劃一系列海洋主題相關體驗，打造全新的豪華感官之旅。現已開放報名。

和泰汽車表示，此次「Lexus Journey by the Sea蔚藍之境」活動，Lexus包場私人海灘，規劃海島風格發呆亭，客人可於此遠眺龜山島及晚霞，搭配手沖咖啡，享受悠閒的下午時光。晚間則會於此海灘上，舉辦此次活動的重頭戲－浪漫海灘晚宴，邀請知名料理團隊Muzeo餐酒館為Lexus客製主廚料理，搭配Lexus專屬紅白酒，提供最尊榮的味蕾饗宴。搭配現場音樂及舞蹈表演，營造偽出國海島渡假氛圍。

在體驗活動方面，Lexus更包下豪華遊艇，途經龜山島、牛奶海，遊艇上提供精緻餐點及香檳，打造極致奢華的海上體驗；此外，於宜蘭「馥森里山生態園區」規劃山林靜心體驗，沿著里山之道認識園區內的生態及稀有物種，並欣賞里山藝術表演團隊的表演；適合想要沉澱心靈、深度探索大自然的貴賓。

除豐富奢華的活動及晚宴外，住宿方面，規劃車主入住五星飯店－「礁溪寒沐酒店」，享受極富盛名的礁溪名湯，卸下滿身的疲憊，徹底放鬆。詳細活動說明及辦法請參考Lexus官網（https://www.lexus.com.tw/）。