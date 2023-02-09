在新冠疫情、通貨膨漲及央行升息三方夾擊下，讓年輕人的學貸負擔加重，國民黨團呼籲蔡政府、陳內閣，挺年輕人不能只有口號，政府既然要從超徵稅收拿出3800億元幫助弱勢，那就從免學貸開始做起，金額僅40億元，能讓42萬年輕朋友受惠，就看蔡英文總統願不願意兌現承諾而已。

總召曾銘宗表示，學貸免利息是國民黨團長期主張，台灣社會貧富差距大，尤其在蔡政府執政6年來，讓貧富差距愈來愈大。根據信保基金統計，去年8月底，繳不起學貸的年輕人高達43萬7379人，結果會變成信用不好，無法跟銀行往來，無法申請信用卡。而2016年底到去年8月底，繳不起學貸的青年增加31％，顯示年輕朋友學貸問題嚴重。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，近十年來，每位學貸族平均學貸金額逐年攀升，截至2022年1到10月，平均每人要背負20.8萬元貸款，其中有近8成於私校學生，而根據資料顯示，15歲到19歲及20歲到24歲，去年失業率分別為8.72％及12.36％，面對畢業即失業的窘境，又要償還學貸，生活相當困難。

謝衣鳯也提到，2016年學貸利息補貼26億元，之後逐年下降，2017年為24億元、2018年為23億元、2019年為22億元、2020年20億元、2021年為20億元，以目前學貸利息1.525％來看，若加上學生自行負擔的學貸利息，總共也只需要44億左右經費，政府絕對負擔得起，就看蔡政府要不要做而已。

國民黨立委費鴻泰認為，學貸利息全補貼，一年的金額約20億元到26億元間，按照財政部公布的資料，2022年稅收超徵4950億元，相對學貸利息20億元，比例非常低，僅占千分之4；現在有5萬名畢業生，因為無法還學貸遭法院強制執行；此外政府現有月收低於4萬者可緩繳本息措施，他呼籲應提高，讓月收4萬2以下者都能納入。

曾銘宗呼籲，蔡政府趕快面對，尤其行政院長陳建仁宣示，要拿出超徵的3800億元照顧弱勢，因此國民黨團具體意見，學貸免利息一年經費是40億元，包括補助和部分年輕朋友自行負擔部分，只佔教育部今年經費總額2898億元的1.3％，占中央政府總預算2兆6891億元的0.15％，卻可讓42萬名年輕朋友受惠，請所謂溫暖堅韌的陳內閣立即實施「學貸免利息」。