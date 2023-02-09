民眾也可以帶著愛情御守到谷關古靈寺，祈求婚姻！(參山處提供)

追求幸福的民眾可到梨山千櫻園、姻緣丘賞櫻花「牽姻緣」，透過旅遊花海中，尋找到人生的幸福。(參山處提供)

「生命中那個對的人，是否可遇而不可求？」交通部參山國家風景區管理處特於2月14 日西洋情人節，與台中市樂成宮合作推出月老殿加持的喔熊愛情御守，要送給求姻緣的單身男女。11日在樂成宮月老殿現場將送出99個愛情御守給求姻緣的情侶，象徵愛情久久，喔熊組長扮紅娘幫大家早日覓得良緣。

參山處長曹忠猷指出，元宵節推出喔熊財富御守大受歡迎，適逢2月14日是西洋情人節，再度與擁有271年歷史台中樂成宮合作，在情人節期間推出喔熊愛情御守。台中樂成宮旱溪媽祖廟二樓月老殿頗受各地男女前往祈福求姻緣。粉絲頁也將送出66個愛情御守給全國單身男女。

曹忠猷說，這次與台中樂成宮合作放入由月老加持的求姻緣紅線，期待可以幫助單身男旅一起加入脫單行列！早日覓得良緣共度情人節。民眾也可以帶著愛情御守到谷關古靈寺祈求婚姻，或到梨山千櫻園、姻緣丘賞櫻花「牽姻緣」，透過旅遊花海中，尋找到人生的幸福。

參山處表示，特製的喔熊愛情御守限量送出！2月11日當天只要至樂成宮月老殿上香祈求姻緣，現場擲筊3次，只要有1次聖筊，當場拍照上傳參山臉書的活動貼文，就能獲得喔熊愛情御守限量99個。

2月11日至19日期間，只要到參山臉書粉絲專頁貼文留下2023我的脫單宣言或是我的告白宣言＋tag告白對象，就有機會抽中喔熊愛情御守！活動將抽出33幸運粉絲，一個帳號送出一對愛情御守(共66個)，不論是想追尋愛情開結果、或是祈求另一半出現、抑或想實現第二春的有緣人，都可加入尋愛幸福行動！