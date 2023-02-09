花蓮縣警察局今舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長徐榛蔚主持。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

這波高階警官調動，花蓮縣警局督察長、主任秘書異動外，還有5個分局的分局長也全部換人，今天舉行交接儀式，地方各界約180人到場觀禮，縣長徐榛蔚對7位警察幹部到任表達歡迎，期許做好治安維護工作，尤其是緝毒、掃黑、肅槍及打詐，讓花蓮治安平穩。

新任主任秘書王文生過去曾任職花蓮縣吉安分局，對花蓮不陌生。中央警察大學59期外事系畢業，曾任新北市政府警察局蘆洲分局組長、新竹縣政府警察局橫山分局，這次是從嘉義市政府警察局第一分局分局長陞任。

新任督察長林永勝從苗栗縣警察局苗栗分局分局長陞任，中央警察大學行政警察學系61期，行政警察研究所畢業，還擔任過宜蘭三星、苗栗竹南等分局長，內外勤歷練相當豐富。

花蓮五個分局中，新任花蓮分局長陳文彬由苗栗通霄分局長陞任，警大公共安全學系57期；新任吉安分局長康健浚由南投縣草屯分局長陞任，警大刑事警察學系63期；新任新城分局長吳思翰由刑事警察局電信偵查大隊長陞任，警大資訊管理學系71期。

花蓮中、南區部分，新任鳳林分局長李宗儒由新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊隊長陞任，警大行政警察學系64期；新任玉里分局長林俊廷由台北市政府警察局大安分局交通組長陞任，警大法律學系65期。

徐榛蔚期許他們積極做好治安維護工作，尤其是緝毒、掃黑、肅槍及打詐等重點目標，提供花蓮縣全體縣民一個安全、優質的居住環境。