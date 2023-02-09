台北國際烘焙展公布TOP30榜單。（台北糕餅商業同業公會提供／張芷瑜台北傳真）

大數據營運長蔣志薇說明調查方式與烘焙業趨勢觀察。（台北糕餅商業同業公會提供／張芷瑜台北傳真）

台北國際烘焙暨設備展2月16日至19日將於南港展覽館舉行，號召超過360間廠商、破1600個攤位，今年以「烘焙暖實力．共『創』新食代」為主題，主辦單位8日除公布「2023台灣烘焙大賞－TOP30」榜單，也以2022年最具網路聲量的「泡芙」為主角，選出爆紅的前5名泡芙產品。

作為全台烘焙迷年度朝聖地的2023台北國際烘焙暨設備展，此次號召超過360間廠商、破1600個攤位，展出設備器具、原物料、烘焙成品等，並舉辦系列活動，於展期間也打造「2023台灣烘焙大賞TOP30／潛力獎」主題區，在展場可品嘗來自TOP30榜單上的人氣烘焙品以及潛力獎獲獎泡芙。

系列活動中的第二屆2023台灣烘焙大賞，今年擴大舉辦首屆「潛力獎」烘焙競賽，主辦單位台北市糕餅商業同業公會和展昭國際攜手大數據股份有限公司旗下網路溫度計，為烘焙店家及吃貨們提供最客觀、精準的聲量指標。

大數據營運長蔣志薇指出，疫情期間烘焙業聲量逆勢上揚，是2020年的2.2倍，這項調查從170類烘焙品項選出2022年聲量最高的品項「泡芙」，並號召業者參賽，由中華穀類食品工業技術研究所施坤河領軍，率領五星飯店點心主廚、世界廚藝金牌師傅等專業評審團隊，從中嚴選最強前5名。

聲量爆紅的前5名泡芙產品名單，依序為金獎的Deli烘焙坊－PURE、銀獎的聖瑪莉－草莓脆脆閃電泡芙、銅獎的振頤軒食品－友『芙』童享(草莓口味)、優選的GreedyBeagle貪吃狗甜點－棒棒泡芙(百香果生乳)、優選的旅禾泡芙之家－熱狗冰心泡芙。

在挖掘烘焙新秀的同時，也由網路溫度計從全台1746個產品，選出年度聲量前30名的台灣烘焙大賞榜單，為店家及民眾提供最精準的聲量指南，今年上榜產品中，深受各年齡層喜愛的蛋黃酥、鳳梨酥等油酥油皮類產品數量占近三分之一。

公布的「2023台灣烘焙大賞－TOP30」名單中，包含陳耀訓．麵包埠－紅土蛋黃酥、彰化名店林記糕餅舖－蛋黃酥，另外，今年也有多項蛋糕產品入圍榜單，如亞尼克－原味生乳捲、春上布丁蛋糕－經典原味布丁蛋糕等，反映民眾對蛋糕的喜好與需求。