簡伯儀認為，就量價的角度來看，今天呈現價跌量縮，量價結構目前呈現多頭走勢，日K線連續三天都收紅，5日線再度轉為多方走勢。目前除了年線下彎外，5日、10日、月線、季線以及半年線均維持上揚，量價與均線顯示。台股多方仍呈現上漲走勢，近期指數應該只是呈現漲多量縮整理的走勢，後續量能可以再度放大至10日均量之上，預期指數仍有機會重啟漲勢。

美元指數近期出現反彈，指數回到月線之上，月均線也出現止跌翻揚，亞幣出現高檔回檔整理，股價跌破月線之下，台幣近期也貶回30美元大關，美元強勢不利於台幣升值，對於資金行情推升不利。

籌碼面來看，目前融券變化不大，融資雖然出現增加但增幅有限，技術指標中，日KD目前高檔回落，RSI雖維持50多方區，但未再走高，MACD紅的柱狀體也出現縮小，顯示指數在匯率、技術面不佳但法人、籌碼、仍不錯，短線台股多空雜陳，震盪機率仍偏高。