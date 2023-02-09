配合開學時程即將到來，指揮中心今日宣布鬆綁室內口罩政策，教育部也宣布，將自3月6日起，配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定。

教育部表示，考量111學年度第2學期各級學校開學前(開學日自2月13日至2月20日間)歷經春節連續假期及寒假，並於開學後接續228和平紀念日4天連續假期，為觀察學生健康狀況及進行校園環境整備工作，爰規劃於111學年度第2學期開學後2至3週時間，加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業，並定於3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

教育部提到，另依據中央流行疫情指揮中心實施室內口罩鬆綁通案性措施，於指定場所（醫療照護機構及公共運輸）應戴口罩，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。此外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取佩戴口罩措施。

教育部指出，將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策及疫情發展之判斷，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，共同守護教職員工生健康及安全。

教育部主祕廖興國說明，在校園管理方面，指定場所包含保健中心、校車、接駁車、娃娃車之類等公共空間，都比照指揮中心規範，出入必須配戴口罩，同時像是餐飲科系或醫護等院所，上課時也同樣比照規定要戴上口罩。

廖興國也說，校園防疫主要分為大專校院與高中以下兩個部份分別進行管理，因應開學在即，校園防疫措施也會再簡化。如教室內原本都會在學生座位上放置隔板，現在已經沒有強制性，都依照校方自行判斷是否要擺放。

廖興國提到，另外包含快篩試劑等防疫物資上，教育部也在寒假進行盤點，酒精、口罩、快篩試劑等備存量都十分足夠，且經費也都充足無虞。至於快篩試劑的使用，現在還是維持只要班上有人確診，就全班每人發放1劑。