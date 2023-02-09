佛光山開山宗長星雲大師圓寂享耆壽97歲，各界紛紛上山哀悼，新北市長侯友宜今天中午前往弔唁。(林雅惠攝)

佛光山開山宗長星雲大師圓寂享耆壽97歲，各界紛紛上山哀悼，新北市長侯友宜今天中午前往弔唁，被問及大師圓寂寞的心理感受，侯友宜哀傷久久無法言語，他謝謝星雲大師給大家滿滿的法喜，是大家學習的典範。(林雅惠攝)

佛光山開山宗長星雲大師圓寂享耆壽97歲，各界紛紛上山哀悼，新北市長侯友宜今天中午前往弔唁，被問及大師圓寂寞的心理感受，侯友宜哀傷久久無法言語，他謝謝星雲大師給大家滿滿的法喜，是大家學習的典範。(林雅惠攝)

佛光山開山宗長星雲大師圓寂享耆壽97歲，各界紛紛上山哀悼，新北市長侯友宜今天中午前往弔唁，被問及大師圓寂寞的心理感受，侯友宜哀傷久久無法言語，他謝謝星雲大師給大家滿滿的法喜，是大家學習的典範。

侯友宜說，星雲大師用他的智慧及慈悲喚起包容，讓台灣有愛，更讓社會祥和安定最重要的力量，我們在這一塊土地成長的每一個人，都要抱持著感恩的心情，謝謝星雲大師給我們滿滿的法喜，他帶著慈悲，給我們一個典範的學習。

對於巧遇前總統馬英九也同時間來弔唁星雲大師，侯友宜說，兩人會面時談論大師，都肯定星雲大師一生對國家及人民帶來所有安定的力量，因此用感恩惜福的心情來對最敬愛的星雲大師送最後一程。

在「南無本師釋迦牟尼佛」聖號繚繞佛光山總本山的梵音中，佛光山住持心保和尚6日清晨5時在大雄寶殿集結全山僧信，宣布「師父上人已經化世圓滿，安詳圓寂」。且有不設治喪委員會、不個別發訃聞、不做繫念佛事等「三不」原則，懇辭香奠、花圈、花籃、花車。而這段期間暫停任何對外活動，每日上午9時到下午5時開放信眾弔唁。