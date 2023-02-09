The Suns are sending Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, four first-round picks, a 2028 pick swap for Durant and TJ Warren, sources tell ESPN. Durant wanted move and new owner Mat Ishbia pushed to get deal done tonight. https://t.co/fqFUMIDllo — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

沒想到真正震撼全世界球迷的重磅消息竟在此時出現！《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日突然爆料，籃網送出杜蘭特與華倫到太陽，換回布瑞吉斯、卡麥隆強生、克勞德與4個首輪選秀權(2023、2025、2027與2029年)，代表籃網先後送走厄文、杜蘭特兩大主力完全改組，杜蘭特則是總算成功走人。

其實早在本季季前杜蘭特跟籃網提出交易申請，當時就已傳出杜蘭特很有興趣跳槽太陽，可惜後來太陽並未提出讓籃網可以接受的價碼，也讓杜蘭特只能無奈續留，如今隨著太陽換了新老闆伊許比亞，根據沃神收到爆料，伊許比亞就是促成這個驚人交易的幕後人物之一。

如此一來，除了宣告籃網正式進入重建期，太陽也將組成全新的「三巨頭」保羅、戴文布克與杜蘭特，加上主力中鋒艾頓續留，目前本季戰績30勝26敗，跟獨行俠並列西區第4的太陽，轉眼之間再次成為本季奪冠熱門球隊之一，接下來就看杜蘭特何時首次穿上太陽球衣了。

不過接下來3月6日將有一場太陽作客獨行俠主場的例行賽，如果杜蘭特與厄文都沒受傷或因故缺陣，將是這兩大球星在交易過後首次以對手身分進行場上正面對決。