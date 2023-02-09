沒想到真正震撼全世界球迷的重磅消息竟在此時出現！《ESPN》權威記者沃納洛斯基9日突然爆料，籃網送出杜蘭特與華倫到太陽，換回布瑞吉斯、卡麥隆強生、克勞德與4個首輪選秀權(2023、2025、2027與2029年)，代表籃網先後送走厄文、杜蘭特兩大主力完全改組，杜蘭特則是總算成功走人。
其實早在本季季前杜蘭特跟籃網提出交易申請，當時就已傳出杜蘭特很有興趣跳槽太陽，可惜後來太陽並未提出讓籃網可以接受的價碼，也讓杜蘭特只能無奈續留，如今隨著太陽換了新老闆伊許比亞，根據沃神收到爆料，伊許比亞就是促成這個驚人交易的幕後人物之一。
如此一來，除了宣告籃網正式進入重建期，太陽也將組成全新的「三巨頭」保羅、戴文布克與杜蘭特，加上主力中鋒艾頓續留，目前本季戰績30勝26敗，跟獨行俠並列西區第4的太陽，轉眼之間再次成為本季奪冠熱門球隊之一，接下來就看杜蘭特何時首次穿上太陽球衣了。
不過接下來3月6日將有一場太陽作客獨行俠主場的例行賽，如果杜蘭特與厄文都沒受傷或因故缺陣，將是這兩大球星在交易過後首次以對手身分進行場上正面對決。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。