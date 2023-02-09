南投縣立委補選，國民黨候選人林明溱的溼紙巾文宣品，因為包裝像保險套的創意引發熱議。綠營質疑林明溱的名條貼紙撕開後，是他兒子「林儒彬」的署名，顯然是為其子鋪路；林儒彬則說，他的文宣早就印好，後來中央徵召父親林明溱，因為勤儉持家沒換包裝而補上署名貼紙。

民進黨副祕書長黃建嘉表示，林明溱是「選假的」，目的是在為兒子林儒彬鋪好日後從政之路；林明溱說他2024年絕不再參選，那請問不到1年的時間，能帶給南投什麼建設？林明溱表面上是要禮讓年輕人，實際的意思是想在短短8個月內，以時間換取兒子林儒彬的選舉空間。

黃建嘉指出，雖然林明溱宣稱不是替兒子鋪路，但他誠信已破產；如今又被南投鄉親發現他假借發文宣品之名，行幫兒子鋪路之實，地方時有耳語，說林儒彬沒長才，政治生涯全靠老爸林明溱安排，顯然林明溱已引領南投的新時代，名為「孝子時代」。

黃建嘉認為，林明溱在縣長8年任內做不到的事，短短8個月的立委，卻做的到？不要再亂開支票，耽誤南投的發展。

針對選舉小物議題，林明溱競選總部總幹事林儒彬表示，包裝有如保險套包裝的溼紙巾文宣品，是他個人發想創意，立委補選之初，他辭掉國民黨南投縣黨部主委職務，打算要爭取立委補選資格，所以先行製作自己的文宣並者署名，但不確定黨中央公布徵召的確切時程，在文宣品還沒有發放出去時，黨中央就已徵召林明溱參選，他秉持資源不浪費，以及勤儉持家的個性，沒有更換文宣包裝，只是另外製作補上，一樣可以達到宣傳效果。