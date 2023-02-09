第41屆香港電影金像獎今公布入圍名單，將2013年轟動全港的「逆子弒親案」血淋淋搬上大銀幕的《正義迴廊》入圍16項，是今年最大贏家，劉青雲主演2部片《神探大戰》、《明日戰記》以及喜劇片《飯戲攻心》也各有11項提名。

最佳男主角部分，《正義迴廊》楊偉倫和麥沛東雙雙入圍，將對上2屆金像獎影帝《神探大戰》劉青雲、去年拿下金馬影帝的《白日青春》黃秋生，以及甫在香港電影評論學會上稱帝的《窄路微塵》張繼聰3位強敵，不過《風再起時》雙男主梁朝偉和郭富城都爆冷未獲提名。女主角部分，《窄路微塵》袁澧林繼去年金馬獎後再度對上《燈火闌珊》張艾嘉，也將和《正義迴廊》蘇玉華、《媽的星寵兒》毛舜筠、《流水落花》鄭秀文搶后座。

另外，由名導張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》日前爆出在部分主角不同意下公映之爭議，依舊逆風入圍最佳電影、導演、編劇3項大獎，令網友相當震驚。

「第41屆香港電影金像獎」重要獎項入圍名單

最佳電影

《正義迴廊》

《明日戰記》

《神探大戰》

《窄路微塵》

《給十九歲的我》

最佳導演

《正義迴廊》何爵天

《神探大戰》韋家輝

《窄路微塵》林森

《給十九歲的我》張婉婷、郭偉倫

《飯戲攻心》陳詠燊

最佳男主角

《正義迴廊》麥沛東

《正義迴廊》楊偉倫

《白日青春》黃秋生

《神探大戰》劉青雲

《窄路微塵》張繼聰

最佳女主角

《正義迴廊》蘇玉華

《媽的星寵兒》毛舜筠

《流水落花》鄭秀文

《窄路微塵》袁澧林

《燈火闌珊》張艾嘉

最佳男配角

《正義迴廊》林海峰

《媽的星寵兒》羅永昌

《風再起時》許冠文

《飯戲攻心》 張繼聰

《飯戲攻心》陳湛文

最佳女配角

《正義迴廊》楊詩敏

《窄路微塵》區嘉雯

《飯戲攻心》王菀之

《飯戲攻心》林明禎

《緣路山旮旯》余香凝

最佳新演員

《白日青春》林諾

《媽的星寵兒》 柳應廷

《過時．過節》呂爵安

《燈火闌珊》周漢寧

《闔家辣》呂爵安

最佳亞洲華語電影

《海的盡頭是草原》

《獨行月球》

《該死的阿修羅》

最佳新導演

《正義迴廊》何爵天

《白日青春》劉國瑞

《明日戰記》吳炫輝

《窄路微塵》林森

《飯戲攻心》陳詠燊