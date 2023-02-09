高雄市財政積極開源節流，除2022及2021年連續2年達成「0舉借」，更不斷促參招商，根據最新統計，2022年高雄市各行業營利事業銷售額突破5.87兆元，創新歷史新高，較2021年5.57兆元，成長5.32%，增加近3000億元，更較2020年4.52兆元增加1.35兆元，成長約30%。

高雄市財政局局長陳勇勝指出，高雄市連續2年達成「0舉借」，在高雄市長陳其邁上任至2022年底止，共減債106億元，突破「減債百億」目標，並不斷促參招商，其中促參金額累計至今已達919億元，為2022年6都第一，招商投資金額也達到5763億元。

陳勇勝指出，在本市整體經濟力提升下，進一步使高雄市自有財源由2011年699億元，於2022年首度突破千億，達1002億元，2023年更將達到1100億元，創歷史新高，財政日趨健全。

陳勇勝強調，營利事業銷售額較2020年大幅成長，將強化本市財政收入，有助於本市獲得更多統籌分配款，充實本市社會福利以及公共建設等財源，為市政建設注入活水，2023年在市長帶領下，將持續推動開源節流、積極辦理促參招商工作、爭取中央財劃法修法及計畫性補助，並以連續3年達成「0舉借」為目標。(記者張雅雲/高雄報導)