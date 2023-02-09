中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起鬆綁室內口罩令，但公共運輸系統、醫療照護機構仍強制戴口罩。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示說明4大考量面向和支持理由，考量群體免疫力大幅提升，變異株威脅不大，且多數民眾仍會自主戴口罩，因此決定與國際防疫調整方向一致，宣布放寬室內口罩措施。

張上淳表示，過去室外口罩放寬以後，許多民眾關心室內口罩何時放寬，指揮中心和專家從去年底開始研議討論，當時都認為應該是在冬天過後、呼吸道疾病流行趨緩之後，加上年假過後是比較適合的時間，一路觀察下來都蠻符合當時的預想。

張上淳說明4大考量面向，首先是群體免疫保護力已大幅提升。張上淳表示，國內自然感染至少40％，加上未通報的感染者，推估自然感染已達6到7成，且國內3劑疫苗接種率已達76％，群體免疫保護力已足以支持部分鬆綁，同時保留特定場所或情境仍戴口罩，以保護脆弱族群。

其次，指揮中心認為新冠變異株疫情威脅不大。張上淳表示，病毒不斷變異，無論是境外移入或本土，指揮中心持續監測變異株情形，尤其大陸突然解封造成大量感染，監測結果認為沒有特別嚴重的威脅，對本土疫情影響有限，可能只會引起小幅度流行，對於中重症個案數影響有限，醫療量能足以承擔。

第三，民眾意向仍會自主戴口罩。張上淳表示，即使先前放寬室外口罩政策，多數民眾還是自主配戴口罩；且根據亞洲鄰近國家經驗（如韓國），室內口罩規定放寬後，多數民眾仍會自主戴口罩，因此認為可回歸給民眾自主決定。

最後則是與國際防疫調整方向一致。張上淳指出，歐美國家早就沒有強制配戴口罩，而亞太多數國家已改為指定場所（醫療照護／公共運輸）戴口罩，例如新加坡去年8月29日已改、現討論全面解禁；紐西蘭去年9月12日已改；韓國今年1月30日已改；日本、香港也正在討論適當時間放寬。

張上淳認為，未來防疫作為的方向不再強制性，要求所有民眾一致性的防疫作為，應走向「分眾式」的防疫作為。隨著室內口罩政策將在2月20日放寬，但他仍建議年長者和免疫低下者盡量戴口罩，如果和長者有密切接觸，也建議戴口罩接觸，長者也應完整接種疫苗，自己保護自己。