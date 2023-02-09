牙齒不但是每個人的重要門面，也是吃飯時的重要工具，因此一定要好好保養。牙醫師劉馥萱指出，牙周病是台灣人常見的口腔問題，早期治療很簡單，一旦時間拖長了就會變得棘手，因此最好及早治療，她也分享5點牙周病的早期症狀，包含牙齦紅腫、刷牙流血、牙結石、口臭、牙齒或牙齦痛。

劉馥萱在臉書粉專發文指出，牙周病是台灣人常有的口腔問題之一，早期治療很簡單，但如果置之不理、放任太久，牙周病就會逐漸惡化，最後變得棘手且難以治療，等到牙齒都掉光再後悔就來不及了，因此她分享5點牙周病的早期症狀，如果發現口腔有相關問題，最好及早到牙醫診所檢查。

▎牙齦紅腫

牙齦紅腫代表牙肉已經發炎，是牙周病的早期症狀之一。

▎刷牙時流血

刷牙如果流血，代表牙齦處於紅腫脆弱狀態，但千萬不要因為流血就不刷牙，反而會讓情況更加嚴重。

▎牙結石

牙結石是牙周病的指標之一，因為牙結石會包覆牙齦與牙齒的連接處，導致清潔困難，而且牙結石又黏又硬，自己動手很難刷掉，一定要定期洗牙清除。

▎口臭問題

不是吃完味道重的食物，而是在日常生活中發現有口臭，就可能是牙周出現問題。

▎牙齒或牙齦痛

如果已經發展到牙齒或牙齦痠痛，代表狀況可能比較嚴重，要盡快找牙醫師檢查治療。