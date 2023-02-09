林口昨夜凌晨有輛停放在路邊的轎車，遭10多名黑衣人持棒球猛砸後逃逸，林口警方調查認為疑似為債務糾紛導致雙方爆發衝突，在漏夜追查下已逮捕包含主嫌21歲郭姓主嫌在內共15人，後續警方將持續往組織犯罪、治平專案偵辦；新北市議員李宇翔痛批，林口地區遭黑幫人士入侵滋事讓當地居民人心惶惶，警方應要有所作為。

據了解，方男被逮後聲稱由於遭暱稱「小林」的男子欠債30萬不還，雙方因此多次在網路上互嗆，因此方男便透過有天道盟正義會背景的25歲郭姓男子號召小弟，10多名小弟分坐10餘輛車，8日凌晨4時30許到福林路一處社區前方將小林停在那裡的車砸毀，犯案後眾人隨即揚長而去。

林口警方獲報後立刻展開追緝，並報請檢察官指揮偵辦，目前全案鎖定23名犯嫌，已陸續逮捕15人，將持續追緝其餘在逃共犯，後續亦將蒐證朝組織犯罪、治平專案偵辦；林口警方強調，絕不允許不法份子挑戰公權力，凡於轄內犯案絕對一個都不放過，全力捍衛轄區治安。

不過林口多次發生黑衣人聚眾砸車滋事的事件，讓當地居民人心惶惶，新北市議員李宇翔透露，事發至今已至少5位民眾來電陳情很害怕，「林口明明是好的居住地，怎麼會有這麼多黑幫在這邊逞兇鬥狠」。

他痛批，林口治安從過去一直都有飆車族、噪音車的問題，結果到現在還有組織性犯罪在林口發生，讓當地居民都認為這裡明明是宜居之地，但到現在怎麼這麼多龍蛇雜處的不良分子出沒，林口警分局應有所作為。