社群媒體推特（Twitter）上一支影片正在瘋傳，吸引了許多網友觀看並創下了逾200萬次的觀看紀錄，畫面中顯示出一名獵人手持獵槍緊盯著樹林旁邊的一頭鹿，就在屏氣凝神之際，這頭鹿突然靈動的跑到了這名獵人旁邊，獵人下意識的拿起獵搶瞄準，不知槍械為何物的鹿呆萌呆萌的將腦袋瓜直接抵在槍口上來，天真無辜的樣子直接融化獵人的心，從地面上的影子可以看出，獵人隨後把獵槍背回了背上，並且開始摸這頭鹿的頭，畫面非常溫馨。

This Hunter was in for a Surprise. It's fairly rare in the wild, but occasionally deer can approach if they believe you'll provide safety from other lurking dangers, or possibly provide them with a food source 🦌 What a beautiful animal! 🥹 Video Credit: 🎥 airsoftonly2 pic.twitter.com/7qiDyieNDo — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) February 8, 2023

這支影片也引起網友熱烈討論，一名網友@RealPvtsam表示：「我希望他（獵人）後來沒有射殺這頭鹿。」好在上傳影片的原PO帳號正面回應表示，他後來沒有射殺牠們。另外一名網友@Gnad8585也回覆他：「我本身也是一名（持照）獵人，我告訴你你扣不下板機的，一但你撫摸了動物的瞬間，就建立了起非常特別關係。」

其中一位網友@1ChicagoHopeful也分享了自己的經歷：「有一次我把剩下的香蕉給了一隻鹿。牠一臉矇，但後來她吃了它就像著迷了一樣，往後只要我在院子裡或花園裡，牠就會來找我。牠和她姐姐還是會偷偷靠近我。我就算突然跳起來，他們都不會受到驚嚇。」可見鹿一但與人建立了關係，那會是很深的。

I once gave a deer the rest of my banana. @ 1st she was like 😒"wat dat," but then she ate it was like "WoW!"😜 & she would come find me anytime I was out in the yard or gardening. 😂 Her & her sister would sneak up on me. I'd jump, they'd not even spook. 🦌"Grapes???" pic.twitter.com/PLKldCKgYJ — 🏥Healthcare & Human Rights Advocate🇺🇸🇺🇦 (@1ChicagoHopeful) February 8, 2023

也有好幾位網友為大家進行科普指出，鹿是非常非常敏銳的動物，如果牠們貼到人類旁邊，還一直看向別的地方，那表示牠們覺得此時此刻待在人類旁邊比較安全，換句話說，樹林裡的陰影處可能有別掠食者看著這一切。