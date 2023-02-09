「美聲天王」林志炫今(9日)宣布將在5月20日重返台北小巨蛋舉辦《我忘了我已老去》演唱會！距離上次在台開唱已經超過6年，林志炫興奮表示，一直很想重回小巨蛋，可惜一直沒申請到檔期，緊接著又發生疫情因而暫停3年，等了6年，等到我都快放棄了，得知今年申請到場地時，當下我真有一種不可置信的欣喜若狂！

林志炫5月20日將在台北小巨蛋舉辦《我忘了我已老去》演唱會。（寬宏藝術提供）

林志炫首次攻蛋是50歲，如今再次回來已經57歲。不過林志炫的「演唱生理逆生長」，令不少歌迷嘖嘖稱奇，不但音域越唱越廣，氣息更是綿綿不絕。面對外界的好奇，林志炫透露自己的養身之道是「二要六不」守則，「二要」是要有充足的水分和飽滿的睡眠；「六不」則是不菸、不酒、不冰、不辛、不辣、不熬夜，即使偶爾因錄影熬夜也要盡快補回來，生活中盡量不吃刺激嗓子的食物及讓身體充份休息是護嗓重要法門。

「我知道這在現代年輕朋友眼中簡直就是苦行僧般的生活，不過我已這樣甘之如飴超過30年，因為我把音樂放在生命中的絕對優先順序，所以雖然少掉許多樂趣，但對我而言一切都是值得的。」近年林志炫在各種節目中展現不同風格的歌曲演繹能力，從中國風到西洋流行，從抒情到饒舌，他也承諾會把這幾年唱紅的精彩歌曲帶到小巨蛋，讓演唱會精采絕倫、耳目一新。

林志炫5月20日將在台北小巨蛋舉辦《我忘了我已老去》演唱會。（寬宏藝術提供）

林志炫出道30 多年創造不少霸榜金曲、KTV必點單曲，近年更在許多歌唱節目中大放異彩，搏得「原唱殺手」的封號。〈單身情歌〉、〈散了吧〉道出每個對愛情的體悟；〈鳳凰花開的路口〉唱出莘莘學子展翅飛往下個階段的離散不捨；〈離人〉則描繪出與親人間的悲歡離合；〈沒離開過〉和〈浮誇〉則展現絕頂唱功。林志炫表示，這幾年很多喜歡的我的朋友大多只能從各種節目才能聽到我唱歌，但其實我個人更追求的是現場演唱，我一直都覺得沒有現場就沒有真相，聆聽現場演唱會就是檢驗一個專業歌手非常重要的指標，所以我把演唱會主題定為ONEtake2.0，是對自我的要求，也是給歌迷的承諾。

本次演唱會不只舞台視覺全面升級，音樂曲目也重新編排，更預告將會帶來新歌演唱，林志炫感性表示，「感謝知音30年來支持我在聲音美學上孜孜不倦的追求，演唱會是我在音樂審美與歌唱能力上的最佳回饋，讓我們在聲音美學的道路上繼續同行相伴，我為好歌而生，你們願意聆聽，我便以歌聲相陪。」林志炫ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會，開賣日期為2月14日中午12點，請洽寬宏售票(Kham.com.tw)、萊爾富、OK便利商店。