位於苗栗縣公館鄉與獅潭鄉交界處的協雲宮海拔約700公尺，周邊栽種了上千株櫻花，以山櫻為主，還有少量的吉野、八重櫻，當櫻花綻放時上山沿途不時可見山櫻粉紅，成為縣內季節賞櫻花盛地。

不過，因協雲宮櫻花盛名遠播，造成櫻花祭期間吸引大批人潮與車潮，考量賞櫻期間人潮及車流眾多易造成上下車輛回堵，今年祭出交通疏導措施。

苗栗警分局9日指出，協雲宮設有5個停車場、270個車位，廟方已派志工派在停車場加強疏導，若停車塲車位已滿時，引導車輛沿苗24線單邊停放，車流增大時車輛由苗24線上協雲宮，引導車輛往台3線八角凸下山，並派機巡人員加強聯絡道及沿線交通疏導管制。

另，因苗24線道路蜿蜒崎嶇、路段狹窄，且大坑至協雲宮道路後段苗24線8K＋547至14K＋599路段，禁行甲、乙類大客車，建議大客車不要進入，避免遭違規舉發。

苗栗分局表示，將建議苗栗縣政府設置苗24線禁行甲、乙類大客車路段預告公告，提早提醒大客車駕駛，避免誤入管制路段。