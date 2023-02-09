台北市一名71歲許姓老翁，昨下午搭車到桃園市大園區看醫生，許翁看診結束後因腿部舊傷疼痛，跌坐在路旁無法起身，巡邏員警見狀上前關心，但許翁為瘖啞人士無法與人溝通，員警隨後在其外套口袋裡發現證件及電話號碼，經與其家屬確認身分後，請計程車載送老翁平安返家。

大園警分局大園派出所巡佐陳建台、警員賴沛誠，8日下午3時許巡邏行經新生路一間診所附近時，發現一名老翁跌坐在地上無法起身、表情痛苦，員警見狀立即上前關心，並將他扶至一旁休息，但老翁為瘖啞人士無法與人對話，員警只好比手畫腳試著與老翁溝通。

員警在溝通過程中，發現老翁的外套口袋有個皮夾，便示意老翁拿出皮夾，果然在裡面找到他的身分證，以及一張寫著電話號碼的紙條。員警先照證件上的住址載老翁前往，卻發現該處已被徵收是一間空屋，員警只好將老翁帶回派出所休息，並撥打紙條上的電話號碼，確認老翁身分。

老翁的姪子表示，叔叔原本住在大園，近期因房屋被航空城徵收，便搬到台北與他們同住，但叔叔患有糖尿病，習慣到固定診所回診，才會獨自搭車回大園，幸好警方及時協助，叔叔才得以平安無事。