2022年最後3個月期間，豐田營利達9567億日圓，約72.8億美元，高出路透社彙整的預估值7645.4億日圓。2021年同期，豐田營利為7844億日圓。跟全球其它製造業者一樣，這家全球最大車商正為車用晶片還是短缺，以及生產成本日益增加而傷透腦筋。

到3月底的2022財年一整年，豐田獲利預估還是維持原2.4兆日圓沒變，但產能目標小幅縮減1%後，新車出廠數降至910萬輛左右。路透社指出，難以預測的晶片以及零組件短缺，恐怕會對豐田未來生產造成長期影響。

豐田也說，正奮力在短時間做出評估半導體替代方案，同時，也採取它種方式確保可穩定取得晶片貨源。財報正面消息傳到股市後，豐田股價9日午盤翻紅上漲0.2%。2023年開市迄今，豐田漲幅也高達5.7%左右。

上個月，豐田汽車創辦人的孫子豐田章男傳賢不傳子，將社長一職交棒給Lexus總裁，跌破眾人眼鏡。才50歲出頭的新社長肩上擔子不輕，除了要擴張電動車版圖外，也要思考如何才能一直穩坐全球銷售量最大的車商龍頭寶座。