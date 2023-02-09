銓敘部今天報告公教人員保險準備金操作績效，受俄烏戰事意外發生、美中關係緊張等因素衝擊，去年截至12月底止，公保準備金整體規模為3579.70億元，虧損451.56億元。考試院長黃榮村表示，去年績效並不理想，幸好今年1月已有回升，要求靈活調整投資策略，維護被保險人權益。

考試院會今天聽取銓敘部以「公教人員保險準備金截至111年12月底止之財務運用情形」為題，就公教人員保險準備金之財務運用配置及運用績效作專案報告。

銓敘部說明，去年俄烏戰事意外發生、美中關係緊張，加上中國防疫清零政策影響供應鏈，導致全球通膨壓力升溫，主要經濟體大幅緊縮貨幣，儘管美國10月通膨降溫，聯準會12月放緩升息步伐，惟經濟下行風險上升，國際金融市場大幅波動，股債市同步走跌。111年截至12月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別下跌18.36％、22.40％。

報告指出，公保準備金以資產配置方式均衡布局國內外金融市場，111年截至12月底止，整體規模為3579.70億元，累計收益為-451.56億元，收益率-12.91％。

黃榮村表示，公保準備金去年度運用績效並不理想，幸好今年1月份已有所回升，期許臺銀能更快速因應變局，靈活調整投資策略，以達到預定收益率，維護被保險人之權益。