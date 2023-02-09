高雄市警察局少年隊日前破獲一起販毒集團，年僅21歲的張姓男子，找來未成年少年組成販毒集團，在老舊社區頂樓開毒趴，為一舉破獲該集團，警方不僅喬裝運動的大叔在鄰近空地跳繩運動，更派出兩名「娃娃臉」女警假扮姐妹花伺機行動，其中一名女警王妍惠因長相甜美意外引發熱議。

仙氣九頭身女警扮學生妹，街頭跪壓逮毒販，絕美正面照曝光！(警方提供)

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高雄市警察局少年警察隊日前追查一起少年施用毒品溯源案，循線得知張嫌等5人，其中3人未成年，利用微信通訊軟體，以「茶飲」代號之群組在網路販賣毒咖啡包，為規避警方查緝，以機車充當行動倉庫，將毒品藏置於機車置物廂內，並選定監控系統較少，無管理人員，亦較不易為人察覺老舊社區之停車場停放機車，且以老舊社區大樓頂樓之加蓋的鐵皮屋作為該集團成員吸毒及舉辦毒趴據點。

警方經多日跟監蒐證，掌握該集團犯罪方式，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並向高雄少年及家事法院申請搜索票，因執行搜索之處不易埋伏，故警方喬裝運動的大叔在鄰近空地跳繩運動，且再由另兩名「娃娃臉」女警扮演聊天之姊妹花，伺機等候犯嫌行動。

1月31日下午3時許，警方至犯嫌停車場之機車及居住所執行搜索，犯嫌見警方到場，不僅企圖逃跑，還試圖湮滅販毒事證，將所有犯罪用之工作手機砸毀並泡水，所幸警方行動即時，將犯嫌一網成擒，並在現場查獲毒品咖啡包1012包、愷他命3小包（毛重共計3.47公克）、犯案手機共計12隻、K盤3個、機車2部等證物，全案依毒品危害防制條例罪及湮滅證據罪嫌移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，並持續追查向上溯源，切斷供毒管道及向下刨根。

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其中一名扮演姐妹花的女警，不僅身材比例良好，更有著一張的甜美的娃娃臉，意外引發議論，原來這名女警叫做王妍惠，畢業從警已邁入第10年，之前都在派出所服務，近期一年才轉到少年隊，她本身也是高雄騎警隊的一員，如果沒有表明身份，簡直就跟學生妹沒有什麼兩樣。

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