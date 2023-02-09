南投縣警察局主任祕書、督察長及轄內8警分局長全部更新，9日履新；縣長許淑華在卸、新任分局長聯合交接典禮擔任監誓人，並期許就任新職後，能發揮所長，繼續推動南投縣治安、交通及為民服務工作。

南投縣警局主祕、督察長及8分局長人事異動，9 日履新。（廖志晃攝）

南投縣警局聯合交接典禮，包括南投地檢署主任檢察官李俊毅、縣議員宋懷琳、縣議會祕書長李孟珍、南投縣警友會理事長簡崇吉等人都到場見證。

南投縣警察局主任祕書潘仕能，督察長王國峰；南投分局長胡淑淨、草屯分局長洪政崴、埔里分局長林威廷、竹山分局長洪再德、中興分局長侯興龍、集集分局長劉千祥、仁愛分局長林文智、信義分局長戴志龍。

許淑華指出，完成交接就任的縣警局異動人員，均自中央警察大學畢業，具豐富內、外勤經驗，能力獲長官及各界肯定，工作表現優異，獲警政署委予重任，期許就任新職後，能發揮所長，相信在警察局長黃勝源的領導及全體警察同仁辛勞努力下，一定能讓民眾有治安平穩、交通順暢的全齡宜居新南投。