現年36歲的南韓影帝劉亞仁，出道多年憑藉著帥氣外貌與精湛演技，曾在2014年的第50屆百想藝術大賞以電視劇《密會》提名影帝，並在2015年的第36屆青龍獎中憑電影《思悼》榮獲最佳男演員，演藝成績備受肯定。但沒想到前途一片看好的他，昨（8）日卻遭南韓媒體爆出疑似使用過量麻醉藥「異丙酚」（俗稱牛奶針）遭到警方調查，雖經紀公司第一時間便出面坦承並積極配合警方調查，但他若確定違法，最高恐將面臨5年以下有期徒刑、5000萬韓幣（新台幣約120萬元）以下罰金。

南韓TV朝鮮《新聞9》在昨日報出首爾警察廳於6日以違反《毒品管理法》傳喚A演員進行調查的相關新聞後，就有其他媒體爆出該演員就是劉亞仁，令眾人相當震驚。報導中指出，監管精神醫藥流通的食品醫藥安全處發現劉亞仁疑似過度頻繁施打俗稱「牛奶針」的睡眠麻醉藥「異丙酚」，因此委託警方向劉亞仁進行調查，並將他限制出境，相關體檢送往國科院鑑定。雖劉亞仁所屬經紀公司「UAA」隨即就發出聲明，坦承劉亞仁遭傳喚的事實，也表示他將全力協助進行調查，但仍在網路上掀起熱烈討論。

而根據南韓媒體《moneytoday》的報導，雖「異丙酚」具有快速入睡、解決失眠者困擾的優點，但過度服用可能會導致呼吸困難，因此出現不少誤用的情況；加上過去曾多次出現醫務人員違法販賣「異丙酚」給吸毒者，以及有人走訪各醫療機構欺騙醫生開立「異丙酚」處方、多給藥的違法案例，因此調查單位對於此事特別謹慎。

報導中還提到，非法使用「異丙酚」可處以最高5年以下的有期徒刑以及5000萬韓幣（新台幣約120萬元）以下罰金，而過去男星河正宇便曾以弟弟和經紀人名義非法濫用「異丙酚」10次以上，被判處罰金3000萬韓幣（約新台幣71.5萬元）；女團Brown Eyed Girls成員孫佳仁，也曾因4次非法使用「異丙酚」，被判處罰金100萬韓幣（約新台幣2.4萬元）的案例，而劉亞仁若確定違法也可能遭到差不多的判刑。

另外，由劉亞仁、李在仁、安宰洪、羅美蘭等實力派演員聯合演出的新電影《HI FIVE》即將在今年上映，不少影迷也擔心此片會遭到影響。對此，製片商NEW出面表示，上映日期尚未確定，將會按照程序進行討論，目前已在收尾的階段，還不確定是否真的會受到影響。