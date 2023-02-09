土耳其日前出現7.8級強震，截至今日已有逾萬人死亡。台北榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院均派員前往災區，行政院日前也公布捐款帳戶賑災。對於是否再派員到現場，衛福部次長王必勝今日指出，會持續了解和關心。

因應土耳其強震，行政院日前責成衛福部開放接受民眾愛心捐款，募得款項將統一交由外交部做為援助土耳其震災之用，民眾可匯款至帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或透過劃撥方式，將款項捐入帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。至於國外民眾，則捐款至帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

對於台灣接下來是否會再派員協助？王必勝今表示，外交部有在聯繫土耳其，目前醫療的部分還沒有需求，還會持續了解和關心，國內包括北榮、高醫附醫都有派醫護到現場，衛福部會視情況評估是否再派人前往協助。