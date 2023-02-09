林書豪來台加盟高雄17直播鋼鐵人隊，昨(8)日出席記者會，並曝光首秀的登場日，不過，值得注意的是他的穿搭也藏了亮點，原來林書豪竟特地穿上天王好友「周董」周杰倫和友人的潮牌，讓周杰倫都忍不住誇讚他：「懂穿。」

林書豪和周杰倫的關係匪淺，此前林書豪剛來台時，便相約一同前去公園打球，且日前林書豪拋出結婚震撼彈時，周杰倫也開心回覆：「等你來找我玩」，足見見兩人的交情相當深厚。

林書豪昨日出席記者會，便在IG限時動態上透露：「周董送很帥的衣服給我和我家人/朋友，今天就有機會穿上PHANTACi的外套，我被寵壞了。」更提及好友黑人，指出：「感謝他的支持與幫助，已經10年了，是我兄弟，上帝真的給了我們很多的祝福。」而黑人也在IG上轉發兩人的背影照，直言：「這一路走來真的不容易。」而背上清晰可見到周杰倫贈送服飾的品牌logo。此外，周杰倫也在IG上轉發兩人的背影照，笑讚林書豪：「懂穿！」

事實上，林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人後，12日確定在主場鳳山體育館披掛上陣，對決福爾摩沙台新夢想家，引起球迷關注。