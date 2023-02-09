台南市議會副議長林志展身兼議會民進黨團總召，去年底選上副議長後就辭掉總召，民進黨團今天中午改選總召，包括郭鴻儀、李啟維、李偉智、余祝青4人登記，經協調後產生人選，一致同意由郭鴻儀出線。

郭鴻儀表示，由於林志展是副議長，必須保持中立，因此不適合再擔任總召，黨團今天改選產生新的總召，考量其餘黨團幹部去年11月底才剛選完，因此仍決議留任原幹部副總召陳秋宏、幹事長蔡筱薇及兩名發言人李宗翰、沈震東。

由於議長邱莉莉、副議長林志展都已遭民進黨停權3年，是否影響日後黨團運作？郭鴻儀說，沒有影響，邱莉莉與林志展雖被停權，但還是黨團成員，只是不參與黨團運作，目前黨團成員包括台聯楊中成，共有29人。

郭鴻儀今天接下黨鞭職位後指出，此次正副議長選舉，民進黨內出現分歧，黨團今天基於和諧，不競選改為協調，協調過程中，他也被視為最適合擔任團結、協調與潤滑黨內的角色。他說，「君子和而不同」，相信黨內同志能求同存異、團結一致，全力支持市府讓對市民有益的政見能一一落實。

郭鴻儀表示，總召責任重大，未來有3大目標包括黨團合心、政黨合作、府會和諧，本屆民進黨團能實質過半，足見市民對市長黃偉哲與民進黨團有很深的期許，未來將整合各同志專長，分派各委員會與組成戰鬥小組，相信本屆民進黨團將比過往更積極，能讓人耳目一新。