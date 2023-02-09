台灣高鐵今（9）日表示，228連假疏運期間（2月24日至3月1日）6天，因旅客預購車票情形踴躍，高鐵再加開南下4班、北上2班共6班次列車，將於後天（周六）凌晨零時起開放購票。總計228連假期間高鐵共開1039班次，包括加開183班次。

另指揮中心開放室內脫口罩，不過公共運輸在外。台灣高鐵也提醒，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，須維持全程戴口罩；在3種情況下可於列車上飲食，包括：與其他旅客保持社交距離，或鄰近旅客有戴口罩，或鄰近無旅客，且飲食完畢須立刻戴口罩。