苗栗一名女子婚後，發現丈夫沉迷賭博敗光薪水，甚至2人分居後，仍有債主上門討錢，實在讓她無法繼續維持婚姻，故依法訴請離婚。苗栗地院審結，判准離婚。可上訴。

判決書指出，女子主張，於1999年4月與丈夫結婚，子女均已成年，丈夫婚後沉迷賭博，薪水全數浪費在賭博，未盡照顧家庭及子女的責任，她屢次勸說，丈夫口口聲聲承諾不再繼續，卻一再故態復萌，她迫於無奈便於2019年起帶著孩子與丈夫分居。

女子控訴，但2人分居後，仍有債主上門向她討債，讓她不堪其擾，認為2人的婚姻因丈夫長期不負擔家用且賭博欠債致債主追討，因而產生巨大破綻，婚姻關係破裂，有難以繼續維持的重大事由，雙方互信的感情基礎不復存在，依法向法院訴請離婚。

苗栗地院審理時，男方並未到場辯論，故法官採信女方說詞，根據女方提出的證據，認定男方的確屢屢欠債影響家庭，也影響婚姻和諧，且院方於調解程序電話聯繫男方時，男方表示同意離婚，不會出庭等，故認定男方並沒有維繫婚姻的意願，婚姻名存實亡，酌情後判准2人離婚。可上訴。