基隆市日前發生有公車司機拒載身障民眾事件，基隆市政府9日上午召開記者會宣布懲處結果。基隆市長謝國樑表示，他將與公車處配合，從體制上提供獎懲並列的體制，促使公車司機願意服務身障民眾，進而改變這種文化。

基隆市公車處長陳新埤表示，在事發後，公車處經過內部討論，依職工管理規則之規定，以林姓駕駛嚴重影響單位形象，將駕駛記一大過並暫調內勤。

謝國樑指出，他在2020年12月底，創立身心障礙者公車搭乘溝通平台，在公車處長陳新埤合作下，協助許多身心障礙者解決搭乘公車的問題。以這次的事件來說，當事人就是透過這個平台反映。

謝國樑陸續提出幾個案例，都是身障者透過平台反映的問題。他認為，若單純只將這件事情視為單一個案並懲處，對於解決身障者問題沒有幫助，他表示，市政府將會研究台北市公車案例，請社會處長楊玉欣共同研擬，將比照直轄市公車經營作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，給予適當獎勵。

謝國樑指出，透過有規範的獎懲並陳，除能防止公車司機忽略、忽視身障者權益外，也會讓公車司機們更有動力、更願意協助身障者搭乘公車，透過體制及規範，改變基隆市的面貌，讓善待身障者的文化，深入城市的每一角落。

另外，謝國樑也宣布，基隆市政府新增一位市府發言人，由綜合發展處長林麗蟬兼任。林麗蟬表示，除了身障者外，基隆市政府希望每位來到基隆的人，都能夠感受到這個城市的善意與友善。