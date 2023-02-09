隋棠遭鄰居指控放任小孩吵鬧，事後發千字文澄清，卻被對方列出7大罪狀怒斥是「一派胡言」，如今更指出隋棠聲稱1月18日在花蓮過年，當晚卻現身台北首映會，眼見事件持續延燒，知識型YouTuber阿淇博士也分享看法，指出日本一名男子對噪音敏感，未料反應無果，竟憤而殺害鄰居。

阿淇博士表示「隋棠到底是不是惡鄰居」的議題，在網路上吵得沸沸揚揚，在雙方各執一詞的情況下，大樓管委會則表示「不干我事」，雖然不難看出隔音是問題所在，但噪音擾人一事確實可大可小，畢竟日本神奈川就曾發生「鋼琴噪音殺人事件」，當時一名男子住在地板隔層只有12公分的舊大樓，由於對噪音相當敏感，多次向樓下鄰居夫婦抱怨此事，沒想到對方並未有改善，最後忍無可忍便殺了鄰居妻子及兩個年幼女兒。

阿淇博士指出噪音一事相當主觀，生活任何瑣事都會發出聲音，但若反應後對方不覺得吵，自然便會無視，如同隋棠被指控是惡鄰居，由於不住在樓下，不知道究竟有多吵，就算知道也是見仁見智，倘若該做的隔音都已做好，但情況若無改善，除了其中一方搬家，想不出來有更好的解決途徑，不免感嘆：「居然連豪宅的樓板也只有12公分。我以為有錢人都會注重隱私的。果然看房要看方方面面，不能只看內裝」。

隨後話鋒一轉，眼見土耳其發生芮氏規模7.8級強震，至今日中午估計死亡人數超過1.5萬人，她不忘呼籲所有人：「跟大明星的房子比起來，土耳其的房子更需要大家關注。因為過去數十年對房子的粗製濫建，土耳其這次地震震垮超多房子，災區大小約是一個台灣，死傷無數」，呼籲所有人發揮愛心救助災區難民。