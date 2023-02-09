俄羅斯經濟比預期更能承受了西方制裁的衝擊。但是在西方加大限制，以制裁其軍事行動之下，俄羅斯去年GDP仍萎縮了2.5%。

儘管俄羅斯經濟前景並非真的這麼悲觀，但是隨著西方祭出油氣價格上限和禁運令生效，並面臨戰爭導致的勞動力短缺，以及油氣收入的降低，並且預算赤字擴大，讓俄羅斯政府在2023年似乎面臨更多挑戰。

根據俄羅斯聯邦統計局的初步資料顯示，在2022年，俄羅斯實質可支配所得減少1%；經通膨調整後，11月的實際工資為年增0.3%，為自三月以來第二次出現正成長。

衡量消費者需求的零售銷售，在2022年大跌了6.7%，為自2005年近7年來最糟表現；並且在12月時更是大幅年減10.5%，為2020年初新冠疫情以來最差的單月表現。

12月的失業率為創紀錄新低的3.7%，並同於11月表現。

去年9月底，俄羅斯總統普丁下達軍事動員令，徵召工作年齡的男性。此後政府和央行官員們數次強調，勞動力市場的吃緊將衝擊到經濟。