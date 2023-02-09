世界先進董事長方略先前指出，廠商今年持續修正庫存，且首季向來為半導體產業需求淡季，使上半年景氣明顯較低迷，確定將遜於去年同期。世界先進訂單能見度約3個月，預期首季將遜於去年第四季，對上半年營運保守看待。

方略表示，各產品庫存去化狀況不一，目前部分客戶庫存已接近正常水位，預期大部分可望在第二季恢復正常水位。但市況能否同步明顯好轉，仍需觀察總體經濟及其他因素對終端市場及買氣的影響程度。

方略認為，國際機構持續下修今年全球經濟成長預期，且目前通膨、升息、俄烏戰爭、中國大陸解封後的復甦情況等不確定性仍高，使下半年景氣雖有望回溫、一般預期將優於上半年，全年呈現「先冷後溫熱」狀態，但需求回溫力道「能有多溫熱」仍有待觀察。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，今年資本支出將較去年約200億元大減，主要用於晶圓五廠新產能，預計本季起逐季開出、下半年提升至每月1.5萬片。近期確有出現轉單現象，但預期要到第四季才會開始有所貢獻，明後2年效益逐步顯現。