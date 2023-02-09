穩懋今天舉行線上法說會，非蘋智慧型手機持續進行庫存調整，且3D感測產品旺季已過，穩懋2022年第4季合併營收為35.27億元，季減10%，年減51%，營業毛利為7.81億元，季增25%，年減73%，第4季合併毛利率為22.1%，季增5.1個百分點，年減18.4個百分點，營業淨利為1900萬元，季增109%，年減99%，受到匯兌及子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，單季稅後淨損為1.77億元，較上季及2021年同期分別減少172%及110%，單季每股淨損為0.22元。

就產品組合來看，2022年第4季Cellular占比下滑至25%到30%；Infra約35%到40%，WiFi約5%到10%，其他約占26%。

穩懋2022年合併營收為183.3億元，年減30%，營業毛利為47.2億元，年減52%，合併毛利率為25.8%，年減11.5個百分點，營業淨利為14.82億元，年減77%，營業淨利率為8.1%，年減16.4個百分點，稅後盈餘為13.98億元，年減73%，每股盈餘為4.21元。

穩懋2022年第4季產能利用率為30%，單季折舊費用為10.17億元，資本支出約9.16億元，累計2022年約當產能利用率為50%，折舊費用為41.64億元，資本支出約71.24億元。